Москва, 22 ноября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Россия может в кратчайшие сроки наладить серийное производство ракетных комплексов «Орешник», заявил 22 ноября первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российский оборонно-промышленный комплекс в состоянии быстро наладить серийное производство новейшего гиперзвукового оружия «Орешник», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться и у других стран, но это будет позже, и важно, что у РФ такая система есть уже сейчас. Глава государства также добавил, что российский оборонный комплекс работает над созданием целой линейки ракет средней и меньшей дальности.

Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Южмашу в Днепропетровске, Москва показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как специальной военной операции, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, добавил эксперт.