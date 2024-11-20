Вашингтон, 20 ноября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допускает возможность отмены или смягчения санкций в отношении России при условии урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил представитель команды будущего главы Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

В беседе с ТАСС он уточнил, что Трамп вместе с новой администрацией США намерен использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Москвой по украинскому конфликту, при этом такие методы будут использоваться и по отношению к Киеву. Придерживаться однобокого подхода, ориентированного только на Россию, не планируется, добавил собеседник агентства.

Источник допустил также, что Трамп, минуя Госдепартамент США, попробует напрямую выйти на связь с российским и украинским лидерами.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил, что на посту главы государства будет стараться останавливать войны, а не развязывать их. Он также напомнил, что во время его предыдущего президентства США не участвовали ни в каких конфликтах, кроме боёв против террористов.

По информации телеканала CNBC, аналитики ожидают, что Трамп может заблокировать финансовую помощь США Киеву, чтобы остановить конфликт на Украине. По их мнению, это будет зависеть от влияния нового президента в Конгрессе.

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с США, мяч на американской стороне, добавил он.