Лондон, 23 ноября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Киев после удара баллистической ракеты «Орешник» по Днепропетровску выступил с «пугающим предупреждением» о том, что российская новинка в считанные минуты может поразить западные территории, в частности Великобританию за 20 минут. Об этом написало издание Express.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

Украинский Канал Times of Ukraine рассчитал время поражения «Орешником» европейских стран.

Так, баллистическая ракета может поразить Польшу через 12 минут после запуска с российской территории, ФРГ — через 15 минут, а до Великобритании долетит за 20 минут.

При этом, отметили авторы, НАТО «преуменьшило риск». В частности, представитель организации Фарах Дахлаллы заявила, что использование РФ «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, применение «Орешника» изменит ход действий на Украине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ударив гиперзвуковой ракетой по «Южмашу» в Днепропетровске, Россия показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября. Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Путин также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».

Американский журнал Forbes отметил, что скорость боеголовок этой ракеты была крайне высокой, а также что в ней могут использоваться и ядерные боеголовки. Авторы статьи охарактеризовали это новое оружие России как «нечто особенно пугающее».