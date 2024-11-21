Горловка, ДНР, 21 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Глава Никитовского района Горловки Ирина Джеломанова и ещё 11 мирных жителей пострадали в результате обстрела центра города со стороны Украины, сообщил 21 ноября в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что украинские войска продолжают обстреливать Горловку и наносить прицельные удары по критической инфраструктуре, хотя с военной точки зрения это не имеет смысла. При атаках страдают мирные люди — десятки тысяч жителей остаются без тепла и света.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября украинский беспилотник атаковал в Горловке маршрутное такси, пострадали шесть человек.

10 ноября Пушилин сообщил, что пять жителей города Горловки — женщина и четверо мужчин — получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия применила реактивную и ствольную артиллерию.