Вашингтон, 22 ноября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден после испытания новой российской ракетной системы «Орешник» сам позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и обсудил с ним в том числе перспективы на Украине. О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба администрации США.

Jim Watson/Global Look Press

По информации Белого дома, Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах.

«Президенты обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане», — говорится в опубликованном сообщении.

Стороны также обязались продолжать консультации напрямую и через свои группы по национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 ноября.

Офис генсека ООН призывает стороны конфликта на Украине к «срочным шагам» по деэскалации, информировал представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Это связано с обращением президента России Владимира Путина об испытании новейшей ракеты и о праве РФ атаковать военные объекты недружественных стран. По словам Дюжаррика, события развиваются в «неправильном направлении», и это вызывает тревогу.

Дюжаррик призвал к прекращению конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью.

Путин заявил, что Россия вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против РФ. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил президент.