Белгородский район, Белгородская область, 22 ноября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Украинские силы вечером 22 ноября нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Атаку ВСУ совершили с помощью двух дронов-камикадзе. По информации главы региона, предварительно, никто не пострадал.

В результате налёта частный жилой дом был полностью уничтожен огнём.

Ещё один беспилотник сдетонировал рядом с другим частным домом, в нём выбиты окна и посечён фасад.

Информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, маршрутный автобус 22 ноября в Кировском районе Донецка подвергся атаке украинского беспилотника. Пострадавших нет.

17 октября три работника коммунальных служб пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по посёлку Химик близ Горловки в ДНР.

Российские военные 21 ноября успешно поразили новейшей баллистической ракетой «Орешник» объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в украинском городе Днепропетровске.