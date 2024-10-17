Горловка, ДНР, 17 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Три работника коммунальных служб пострадали в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по посёлку Химик близ Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

РИА Новости / Сергей Батурин

«В результате атаки БПЛА ВФУ в посёлке Химик ранения получили три сотрудника коммунального предприятия Горловки», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета на автобус в Горловке пострадали три мирных жителя. Атака украинского дрона на транспортное средство произошла между кварталом Бессарабка и поселком Химик.

Тремя днями ранее украинские формирования обстреляли территорию Горловки и Петровского района Донецка, выпустив в направлении населённых пунктов 14 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за три часа. Вечером 10 октября над Донецком сбили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины. Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО.