Москва, 22 ноября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Российские военные 21 ноября успешно поразили новейшей баллистической ракетой «Орешник» объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в украинском городе Днепропетровске, сообщили 22 ноября в пресс-службе Министерства обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны также уточнили, что все боевые блоки ракеты достигли цели. Подчёркивается, что удар был ответом на применение Киевом американского и британского дальнобойного оружия для атак на территорию РФ.

В ведомстве также добавили, что «Орешник» испытывался в боевых условиях впервые.