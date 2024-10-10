Донецк, 11 октября, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Над Донецком вечером 10 октября сбили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ). Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО, сообщили очевидцы.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Местные жители обнаружили ракету на улице Савченко в районе жилого девятиэтажного дома. Во дворе в момент падения ракеты находились автомобили и люди, которые успели укрыться в подъезде. Обошлось без повреждений и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября беспилотник ВСУ атаковал сотрудников МЧС России, тушивших пожар в Горловке в ДНР. Четыре сотрудника ведомства в результате атаки получили контузию, их госпитализировали.

В Донецкой Народной Республике в течение 5 октября из-за ударов украинских боевиков пострадали 16 мирных жителей, информировал глава региона Денис Пушилин. ВСУ нанесли 43 удара по населённым пунктам республики, выпустив более 110 боеприпасов. Повреждения получили частный жилой дом, шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе поликлиника, четыре автомобиля, пассажирский автобус и три пожарные машины.