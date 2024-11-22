Москва, 22 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Страны-члены НАТО по сути в полной мере включились в военный конфликт на Украине, заявил 22 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости

В сложившихся обстоятельствах никаких сценариев исключать уже нельзя, сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Фрагмент интервью опубликован на странице Медведева «ВКонтакте».

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего. Поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — сказал заместитель председателя Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер.

Россия вправе атаковать военные объекты стран, которые разрешают Киеву применять своё оружие против России, заявил также президент. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что в ответ на атаки западными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.