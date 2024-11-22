Варшава, 22 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вооружённый конфликт на Украине входит в решающую фазу. Текст выступления Туска перед делегацией Союза польских учителей опубликовало местное издание Gazeta.

RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши сообщил, что видит угрозу глобального конфликта, добавив, что «война на востоке входит в решающую фазу».

«Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьёзная и реальная, если речь идёт о глобальном конфликте», — сказал польский премьер.

Он также добавил, что польская школа — это идеальное место, где местная молодежь сможет подготовиться к сопротивлению таким историческим событиям.

21 ноября Вооружённые силы РФ нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Как передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что все боевые блоки ракеты достигли цели.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным опроса американской компании Gallup, более половины (52%) граждан Украины считают, что власти Киева должны как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения вооружённого конфликта, а Украина должна пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для достижения мира.