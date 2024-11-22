Москва, 22 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Эстонии следует попросить у НАТО деньги на содержание своих посольств, так как иного смысла, кроме пропаганды установок альянса, в их работе нет. Об этом заявила 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум

Она прокомментировала возможное закрытие 13 из 38 эстонских посольств, работающих в разных странах. Отказаться от трети дипмиссий в Таллине хотят ради экономии средств.

«Цирк, конечно», — написала Захарова в Telegram-канале и назвала крайне абсурдной ситуацию, когда Эстония может найти деньги на помощь Украине, но не может содержать посольства.

Дипломат обратила внимание на слова эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкны о том, что закрытие посольств не поможет сэкономить бюджет, но обернётся для страны огромными имиджевыми потерями. Захарова возразила министру, что потери в имидже обусловлены как раз «деятельностью посольств».

«Ведь смысла в них нет никакого. Иной внешней политики, кроме брюссельско-вашингтонской генеральной линии, у Эстонии просто нет», — добавила она и посоветовала «изоляторам-нищебродам» требовать деньги на посольства у НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова с иронией отнеслась к словам президента Эстонии Алара Кариса о планах «поставить Россию на колени».