Москва, 27 мая, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к словам президент Эстонии Алара Кариса о планах «поставить Россию на колени».

«А как это? Пусть покажет», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее эстонский лидер заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине якобы возможны только после остановки «военной машины» РФ. Он также призвал сделать всё возможное чтобы поставить на колени Россию.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также прокомментировал заявление Кариса. Он заявил, что Эстония стоит на четвереньках перед Западом и по его приказу лает на Россию, хотя обязана ей своим существованием.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что Эстония, как и другие страны Прибалтики, не готова прямо воевать против России. Он добавил, что НАТО будет их защищать в случае конфликта, и это в Европе все понимают. Выпад Кариса, скорее всего, был попыткой прощупать западную общественность, готова ли она к полномасштабной войне с Россией, предположил эксперт.

15 стало известно, что парламент Эстонии принял закон, позволяющий изымать российские замороженные активы для передачи киевскому режиму. Поводом для этого назвали то, что Россия якобы должна возместить ущерб Украине. Посольство РФ в Таллине подчеркнуло, что любое посягательство на российское имущество будет признано открытым воровством, и Москва примет ответные меры.

Заместитель главы МИД России Александр Панкин 16 мая заявил, что здравомыслящие политики на Западе рассчитывают для собственных стран риски, которые последуют в ответ на изъятие российских замороженных средств. Он также напомнил, что в Эстонии немного принадлежащих РФ активов, при этом государство стало абсолютно недружественным России.