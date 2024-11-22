Москва, 22 ноября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Проблему для России представляют не все мигранты, а только те, кто нелегально находится в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Песков в интервью «РИА Новости».

По словам представителя Кремля, миграция с нарушением закона создаёт предпосылки для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма и преступлений, связанных с наркотиками. Именно в этом заключается проблема.

Представитель Кремля также указал на необходимость чётко регламентировать трудовую миграцию. России, отметил он, следует взять пример с ряда стран, которые принимают у себя рабочих-мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос привлечения мигрантов должен решаться в первую очередь с учётом интересов российских граждан. Он заявил, что мигрантам следует хорошо владеть русским языком, знать законы и соблюдать их, тогда неприятия со стороны россиян к ним не будет.

Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 21 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам спикера, в документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, которые были приняты в РФ с начала 2024 года.