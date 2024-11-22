Москва, 22 ноября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. В России необходимо чётко регламентировать трудовую миграцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нужно всё достаточно жёстко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов», — отметил в интервью «РИА Новости» представитель Кремля.

Песков также указал на потребность в понятных правилах, которые застрахуют от преступности среди мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией, отметил 21 ноября председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По словам спикера, в документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, которые были приняты в РФ с начала 2024 года. Госдума продолжит работать над совершенствованием законодательства, заверил он.

Президент России Владимир Путин 5 ноября поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов. Критерии должны быть разработаны с учётом реальных потребностей. 9 ноября российский лидер подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Изменения коснулись Уголовного кодекса РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.