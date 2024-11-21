Москва, 21 ноября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Государственная дума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 21 ноября председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Вчера приняли обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции», — написал он в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы уточнил, что в документ были включены системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, которые были приняты в РФ с начала 2024 года.

В своём обращении Госдума предложила правительству предусмотреть обязанность проходить устный экзамен по русскому языку, расширить процедуру его видеозаписи и определить уровни владения русским языком в зависимости от вида труда. Кроме того, депутаты призвали обеспечить постоянное обновление материалов для такого экзамена.

Володин подчеркнул, что Госдума продолжает работу по совершенствованию законодательства. Он добавил, что нижняя палата российского парламента готовит документ о запрете на приём в школы детей мигрантов, если у тех нет подтверждения знания русского языка.

Как сообщало ИА Регнум, авторами обращения Госдумы к председателю правительства России Михаилу Мишустину стали глава комиссии нижней палаты по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая и думский комитет по контролю.

5 ноября президент России Владимир Путин дал поручение определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов. Требования должны быть разработаны с учётом реальных потребностей.

9 ноября российский лидер подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Изменения коснулись Уголовного кодекса РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.