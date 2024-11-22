Вашингтон, 22 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты» в Солт-Лейк-Сити получил перелом левой малоберцовой кости. Спортсмен пропустит от четырёх до шести недель чемпионата, сообщила пресс-служба лиги.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Уточняется, что травму Овечкин получил 19 ноября во время игры в третьем периоде при столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном.

Для 39-летнего хоккеиста отсутствие в играх станет самым долгим в карьере.

Овечкину для повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось забить менее 30 шайб, пока на счёту капитана «Вашингтона» 868 голов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Александр Овечкин повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Хоккеист отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Таким образом, он набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.

19 ноября Овечкин сократил разрыв с легендарным хоккеистом Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Их разделяет всего 26 шайб.