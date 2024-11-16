Вашингтон, 16 ноября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Об этом 16 ноября сообщается на сайте лиги.

David Zalubowski/AP/TASS Александр Овечкин

Овечкин отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Таким образом, он набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.

Российский хоккеист смог достичь отметки 20 очков за 16 матчей среди игроков старше 39 лет. В истории НХЛ это удалось только Хоу, который в 1968 году набрал 20 очков в стартовых 16 встречах.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории, на его счету 863 заброшенные шайбы. Канадец Уэйн Гретцки забил 894 гола за карьеру.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Овечкин сократил разрыв с Гретцки в списке лучших снайперов. Он оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз». Таким образом, российскому хоккеисту до рекорда осталась 31 шайба.

22 октября Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам канадского хоккеиста, это всего лишь «вопрос времени». Сам Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.