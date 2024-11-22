За ночь над Калугой было сбито шесть беспилотников ВСУ
Губернатор Шапша сообщил о шести сбитых над Калугой беспилотниках ВСУ
Калуга, 22 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Ночью 22 ноября на окраине Калуги силами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заверил глава региона.
Владислав Шапша добавил, что ещё один беспилотник ВСУ уничтожен был в Дзержинском районе. Последствий падения обломков нет.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 ноября на территории Брянской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё пять украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Ранее он информировал о шести сбитых ночью 22 ноября БПЛА.
В ночь с 19 на 20 ноября система ПВО обезвредила в небе над девятью регионами России 44 БПЛА украинских сил. Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.