Калуга, 22 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Ночью 22 ноября на окраине Калуги силами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заверил глава региона.

Владислав Шапша добавил, что ещё один беспилотник ВСУ уничтожен был в Дзержинском районе. Последствий падения обломков нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 ноября на территории Брянской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё пять украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Ранее он информировал о шести сбитых ночью 22 ноября БПЛА.

В ночь с 19 на 20 ноября система ПВО обезвредила в небе над девятью регионами России 44 БПЛА украинских сил. Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.