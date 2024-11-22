Брянск, 22 ноября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Ночью 22 ноября на территории Брянской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Силы ПВО сбили в небе над областью БПЛА самолётного типа.

Богомаз уточнил, что при инциденте пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области информировал о шести сбитых ночью 22 ноября беспилотниках ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало, что ночью 21 ноября средствами ПВО над территориями Ростовской и Волгоградской областей были сбиты два беспилотника ВСУ. Других подробностей ведомство не привело.

В ночь с 19 на 20 ноября система ПВО обезвредила в небе над девятью регионами России 44 БПЛА украинских сил. Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.