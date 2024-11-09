Москва, 9 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Соответствующий документ опубликован 9 ноября на официальном портале правовой информации.

Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Изменения вносят в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В частности, закон дополняет статью 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконной миграции»). Согласно тексту документа, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ, относится к числу особо тяжких преступлений и влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

Кроме того, другим указом в ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказания») внесено изменение, согласно которому перечень отягчающих факторов пополнит пункт о совершении преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Соответствующий законопроект 29 октября во втором и третьем чтениях приняла Государственная дума РФ.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

По данным Следственного комитета России от 3 сентября, с начала 2024 года иностранцами совершено более 23,8 тысячи преступлений, из которых почти пять тысяч относятся к числу тяжких. Подчёркивалось, что число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимся на территории РФ, увеличилось втрое.