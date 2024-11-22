Москва, 22 ноября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера. Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволили себе применять собственное вооружение против РФ, подчеркнул 21 ноября президент Владимир Путин, комментируя успешное испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

ИА Регнум Заявление Путина о последствиях ударов по территории РФ

Глава государства отметил, что один из крупнейших оборонно-промышленных комплексов Украины был повреждён ударом новейшей ракеты «Орешник». Это стало ответом России на атаки ВСУ по объектам в Брянской и Курской областях с применением ракет США ATACMS и Британии Storm Shadow.

В своём заявлении Путин отметил, что в результате удара дальнобойных ракет западного производства по командному пункту группировки войск «Север» в Курской области были погибшие и раненые.

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что именно США, а не Россия, разрушили систему международной безопасности и, продолжая цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Вооружённые силы России нанесли удар ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. «Орешник» является российским комплексом, оснащённым управляемым боевым блоком. Данный блок запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты.

Путин напомнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. В результате удара западных дальнобойных ракет по командному пункту группировки войск «Север» в Курской области были погибшие и раненые, отметил президент РФ.

Ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет, таких специалистов на Украине точно нет. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.