Москва, 21 ноября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В результате удара дальнобойных ракет западного производства по командному пункту группировки войск «Север» в Курской области были погибшие и раненые. Об этом 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин в заявлении по ситуации в зоне СВО.

kremlin.ru Владимир Путин

«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — уточнил российский лидер.

По словам главы государства, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал. В штатном режиме продолжается руководство действиями войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

Путин напомнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях.

Противник не достиг своих целей, системы ПВО отразили атаки, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Испытания данной ракетной системы в боевых условиях провели в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул Владимир Путин. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, добавил глава государства.

Новая российская баллистическая ракета названа «Орешник» специально, чтобы «никто не догадался», сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.