Москва, 22 ноября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Заявление представителя минобороны США об обмене ядерными ударами выглядит как сумасшествие. К такому выводу пришёл депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

ИА REGNUM Пентагон

«Поэтому стены Пентагона нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишённых яркий жёлтый цвет», — предложил парламентарий в ходе беседы с «РИА Новости».

Шеремет предложил «горячим головам» подумать о том, что в случае ядерных ударов человечество будет поставлено на грань выживания.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Вашингтон допускает обмен ядерными ударами, но США должны сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сохраняя мировое лидерство. При этом США не хотели бы оказаться в ситуации, которая последует за обменом ядерными ударами. сказал он.

Комментируя заявление представителя Пентагона о ядерных ударах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на ответственную позицию других стран в отношении возможного применения ядерного оружия.