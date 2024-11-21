Вашингтон, 22 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом ударов вглубь России ракетами ATACMS привело к эскалации конфликта.

Mil.ru Пуск баллистической ракеты

Жан-Пьер поспешила переложить ответственность на российскую сторону.

«Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует», — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, стало ли возможное решение Байдена разрешить удары ВСУ ракетами ATACMS причиной эскалации конфликта на Украине.

Представитель Белого дома подчеркнула, что ответственность за эскалацию не лежит ни на США, ни на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в автоматическом режиме предупредила Соединённые Штаты о пуске новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» посредством линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВС РФ 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам главы государства, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Применение противником дальнобойного оружия против России не может повлиять на ход специальной военной операции, заключил российский лидер.

Ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет, таких специалистов на Украине точно нет. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.