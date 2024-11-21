Москва, 21 ноября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Россия в автоматическом режиме предупредила Соединённые Штаты о пуске новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» посредством линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Песков пояснил, что российская сторона за 30 минут предупредила Америку о пуске «Орешника». Это было сделано «в явочном автоматическом режиме» по линии НЦУЯО.

По словам пресс-секретаря президента РФ, центр поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты «Орешник» опубликовал видео удара.

Бойцы Вооружённых сил России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам главы государства, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Применение противником дальнобойного оружия против России не может повлиять на ход специальной военной операции, заключил российский лидер.