Москва, 21 ноября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Россия не направляла уведомлений США или другим странам о предстоящем применении гиперзвуковой ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, так как подобных обязательств у Москвы нет, заявил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ ТАСС

Ранее в ходе своего обращения президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине.

«Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», — сказал Песков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Путин в своём обращении подчеркнул, что средств противодействия новейшим российским ракетам не существует.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.

Путин в ходе обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.