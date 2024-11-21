Москва, 21 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что звонок, поступивший в прямом эфире еженедельного брифинга, был от политического эксперта по поводу комментария на одну из тем. Об этом она сообщила ТАСС.

Mid.ru

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришёл в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала она.

Во время прямой трансляции Захарову прервал телефонный звонок, из разговора можно было расслышать обсуждение целесообразности комментирования определённой темы.

Как передавало ИА Регнум, во время брифинга Захарова заявила, в частности, что Россия не будет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять газ австрийской OMV и назвала поведение компании «недобросовестным». Также она отметила, что руководство Молдавии намеренно и вопреки своему населению идёт на сближение с НАТО, который превратит республику в логистическую базу для снабжения ВСУ.

На этом же брифинге Захарова назвала «план стойкости» главы киевского режима Владимира Зеленского «набором болезненных фантазий». По её словам, очередная инициатива нужна ему, чтобы попытаться сохранить власть.