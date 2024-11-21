Москва, 21 ноября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Руководство Молдавии намеренно идёт на сближение с Североатлантическим альянсом (НАТО), который превратит республику в логистическую базу для снабжения украинских бойцов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

U. S. Army/Global Look Press

«Руководство продолжает подтягивать республику к альянсу. В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнёра альянса. На практике, как отмечают политологи, это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ», — сказала она на брифинге.

Захарова уточнила, что это «подтягивание» к НАТО происходит вопреки позиции большинства граждан.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Она одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов. Она выступала за сближение с Евросоюзом и НАТО.

По данным ЦИК, у единственного оппонента Санду во втором туре бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков. Стояногло, в свою очередь, выступал за сближение с Россией и СНГ.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.