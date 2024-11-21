Москва, 21 ноября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Так называемый план стойкости, предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским, не более чем очередной набор болезненных фантазий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 21 ноября.

Henri Szwarc/Global Look Press

По её словам, очередная инициатива нужна Зеленскому, чтобы попытаться сохранить власть. Новый план, детали которого представят в декабре, разрабатывается на фоне значительных потерь и нарастающей деморализации в рядах украинской армии.

«Мало кто понимает, о чём идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова в шутку допустила, что следующее предложение Зеленского будет называться «план капкан» или «план дурман». Она напомнила, что уже были «план мира», «план победы» и «план стойкости», при этом основные пункты программ направлены на уничтожение народа Украины.

Зеленский 19 ноября представил в Верховной раде «план стойкости», включающий десять пунктов, при этом в зале отключили связь и интернет, трансляции не было. Позже отредактированный вариант видео с выступлением Зеленского опубликовали в Сети. Пункты плана затрагивают вопросы «единства», «человеческого капитала» и «культурного суверенитета», а также связаны с фронтом, оружием и помощью военным, финансами, энергетикой, безопасностью и муниципальными образованиями. К декабрю, как ожидается, план проработают детально.

Британская газета The Times опубликовала карикатуру на Зеленского и его «план стойкости». Норвежский художник Мортен Морланд изобразил его в виде бьющего в барабан розового зайца с батарейкой на спине. Заяц удаляется от груды искорёженных конструкций, над которой занёс молоток бурый медведь, на заднем плане видны оборванные линии электропередачи.