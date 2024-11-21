Белград, 21 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Лишь те, кто не знает президента России Владимира Путина, или «ненормальные» считают блефом его слова о том, что он применит всё имеющееся оружие для защиты страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

РИА Новости / Валерий Шарифулин

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные», — сказал он во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Вучич уточнил, что хорошо знает Путина и порекомендовал прислушаться к нему, не принимая его слова за блеф. Он добавил, что перемирие в украинском конфликте является «единственной нормальной идеей».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

21 ноября Фицо заявил, что вместе с Вучичем планирует посетить Москву в мае 2025 года. В ходе совместной пресс-конференции Фицо отметил, что он и Вучич придерживаются общего мнения о необходимости уважать государства, которые внесли решающий вклад в освобождение их стран от фашизма в период Второй мировой войны.