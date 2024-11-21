Москва, 21 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Музей Москвы, которому исполняется 128 лет, с начал своей работы собирает и сохраняет все артефакты, связанные с историей города. Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

В своём Telegram-канале мэр уточнил, что в числе экспонатов учреждения есть личные архивы историков и коллекции таких известных купеческих семей, как Бахрушины, Сырейщиковы, Найдëновы, Вишняковы, Шелапутины, Сорокоумовские.

Глава города отметил, что 3 декабря в музее начнёт работать выставка, посвящённая истории Москвы. На ней будут представлены экспонаты, охватывающие период с I тысячелетия до н. э. до начала Великой Отечественной войны.

Посветили выставки смогут ознакомиться с живописью, графикой, фотографиями, редкими книгами, а также с предметами быта и декоративно-прикладного искусства. Кроме того, музей представит мультимедийные экспонаты, карты и инфографику.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Сергей Собянин проинформировал, что в 2023 году Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек. Он подчеркнул, что учреждение поставило новый рекорд по числу гостей. Мэр добавил, что на центральной площадке музея на Зубовском бульваре состоялись выставки «Дом моделей. Индустрия образов» и «Куплю гараж».

18 ноября Собянин написал, что Москва сохранила лидерство по количеству музеев среди мировых культурных столиц и вошла в топ-30 общего зачёта рейтинга Global Cities Index 2024. Он напомнил, что первую строчку город удерживает уже на протяжении десяти лет. По данным на 2024 год, приведённым в публикации, в Москве в настоящее время 450 музеев, большая часть из которых исторические и художественные.