Москва, 18 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Москва сохранила лидерство по количеству музеев среди мировых культурных столиц и вошла в топ-30 общего зачёта рейтинга Global Cities Index 2024, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«Москва заняла первое место по количеству музеев в рейтинге глобальных городов Global Cities Index 2024. Российская столица опередила все мировые культурные мегаполисы, включая Лондон, Париж, Вену, Рим, Барселону, Пекин, Токио и Нью-Йорк. Всего в рейтинге 156 городов», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что первую строчку город удерживает уже на протяжении десяти лет. По данным на 2024 год, приведённым в публикации, в Москве в настоящее время 450 музеев, большая часть из которых исторические и художественные.

Уточняется, что Москва также попала в тридцатку городов из общего зачёта рейтинга Global Cities Index 2024, который оценивает такие показатели, как «Деловая активность», «Человеческий капитал», «Обмен информацией», «Культурный опыт» и «Политическая вовлечëнность».

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Москва также получила Гран-при национальной премии «Умный город» за развитие ИИ. В публикации уточняется, что за счёт использования в столице ИИ, который принимает решение вдвое быстрее человека, удалось значительно снизить нагрузку на операторов общегородского контакт-центра, ведь они теперь занимаются только сложными задачами.