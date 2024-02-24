Москва, 24 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Более 1,1 миллиона посетителей стали гостями объединения «Музей Москвы» в 2023 году, сообщил 24 февраля в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram — канал Мэра Москвы Сергея Собянина

«С 2012 года это рекорд, и он во многом связан с необычными творческими проектами», — заявил он.

Собянин напомнил, что на центральной площадке музея на Зубовском бульваре состоялись выставки «Дом моделей. Индустрия образов» и «Куплю гараж». Последняя из них открыта до 10 марта 2024 года.

«Музей Москвы» также проводит образовательные программы, фестивали, ярмарки и театральные мероприятия и кинопоказы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года карельский музей-заповедник «Кижи» по итогам 2022 года установил рекорд по посещаемости. Как рассказала директор учреждения Елена Богданова, количество туристов превысило 360 тысяч человек. По её словам, большую часть гостей составили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и такой посещаемости в музее-заповеднике не наблюдали даже в лучшие годы. Тогда количество посетителей достигало 230 тысяч человек.