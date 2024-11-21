Москва, 21 ноября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Мошенники используют гибридный способ воздействия на сознание жертв, объединяя традиционные методы манипулирования с использованием цифровых технологий, сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история всё более усложняется, фактически превращаясь в «кибермистификацию», когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы — это мессенджеры, дипфейки и так далее», — сообщил он «РИА Новости».

Велигодский уточнил, что дипфейки (использование поддельных изображений и звука голоса) способствуют повышению уровня доверия жертвы, после чего за счёт особых методик психологического воздействия мошенники могут легче добиваться своих целей.

«Такое объединение традиционных методов манипулирования людьми с современными технологиями и является вызовом. Мы должны быть быстрее преступников и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты», — добавил он.

Он также отметил важность совершенствования методов развития цифровой грамотности у россиян и подчеркнул, что «холодное» донесение информации до граждан уже не так эффективно, поэтому необходимо вырабатывать новые способы обезопасить людей от действий мошенников.

Как передавало ИА Регнум, телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Они звонят пользователям и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут «спасательный код» из сообщения. На самом деле приходит код, который позволяет получить доступ к аккаунту, чтобы рассылать с него просьбы срочно перевести деньги от лица жертвы.

9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.