* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 9 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Телефонные мошенники начали применять новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передаёт 9 ноября Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сообщается, что аферисты в разговоре с жертвой представляются сотрудниками службы безопасности мессенджера и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут им некий «спасательный код». На самом же деле это комбинация, позволяющая заполучить доступ к аккаунту.

«Мошенники входят в профиль, меняют пароль и от лица жертвы рассылают контактам просьбу срочно перекинуть деньги. Причины разные, но в основном это: мать, отец, ребёнок попали в ДТП», — сказано в публикации.

Ранее ИА Регнум передавало, что мошенники начали взлом неактивных профилей жителей России в мессенджере WhatsApp. Как рассказал директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса компании «Вымпелком» Дмитрий Чернов, злоумышленники могут менять изображение профиля на логотип компании для большего доверия.

В этом случае звонки поступают через мессенджер с телефонного номера жертвы, которая не знает о взломе, что позволяет затруднить идентификацию мошенников, делающих массовые обзвоны со взломанного аккаунта. Наиболее часто жертвами использования этой мошеннической схемы становятся люди старшего поколения, которым этот мессенджер устанавливали их дети или внуки, заключил эксперт.