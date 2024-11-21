Москва, 21 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. У замгендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова арестовали склад в Подмосковье и машино-место в ЖК в центре Москвы в рамках уголовного дела о хищении 435 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на соответствующие документы.

Михаил Метцель/ТАСС

Как следует из материалов, наложен арест на одноэтажный склад возле Серпухова. Ранее там находилось АО «СИГАС», которое продавало оптом металлорежущее оборудование. Компания была ликвидирована шесть лет назад, однако остался склад, который принадлежит Фролову.

Также наложен арест на машино-место в ЖК «Четыре солнца» в престижном районе Замоскворечье в центре Москвы. Срок ареста имущества на данный момент установлен до конца текущего года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба СК России проинформировала, что замгендиректора «Роскосмоса» Олегу Фролову и его предполагаемым соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в ходе исполнения контракта фигуранты похитили бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн рублей.