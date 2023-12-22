Москва, 22 декабря, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере заместителю генерального директора «Роскосмоса» Олегу Фролову и его предполагаемым соучастникам, сообщила 22 декабря пресс-служба СК России в своём Telegram-канале.

РИА Новости. Рамиль Ситдиков

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации», — сказано в сообщении.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн рублей.

В СК уточнили, что каждому из трёх фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Басманный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал генерального директора НПП «Геофизика-Космос» Евгения Фомичёва на срок до 21 февраля 2024 года.

Он был задержан и допрошен в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В суде уточнили, что Фомичёв похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.