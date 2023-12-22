Москва, 23 декабря, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» признала задержание заместителя генерального директора по гособоронзаказу Олега Фролова. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Госкорпорация «Роскосмос» подтверждает факт задержания Олега Фролова. Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ», — уточнили в компании.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления и похитил бюджетные средства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба СК России проинформировала, что замгендиректора «Роскосмоса» Олегу Фролову и его предполагаемым соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в ходе исполнения контракта фигуранты похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн рублей.

В июле 2020 года по обвинению в передаче в период 2015–2019 секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО задержали бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Подсудимый своей вины не признал.