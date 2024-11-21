Москва, 21 ноября, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция и прямая линия российского президента Владимира Путина уже в процессе подготовки. Она состоится в один из декабрьских четвергов. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — уточнил Песков, добавив, что по традиции это будет в четверг.

В какой конкретно четверг Владимир Путин будет общаться с россиянами, пресс-секретарь президента сообщит позже.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Песков в июле заявил, что пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдут ближе к Новому году. Мероприятие проведут, как и в 2023 году, в совмещённом формате.

Предыдущую прямую линию и большую встречу с журналистами президент провёл 14 декабря 2023 года. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. Путин ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов. Обсуждались в том числе ситуация в зоне спецоперации, возможность запрета абортов, события в мире и состояние экономики РФ.

Заявления российского лидера вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировали издания в странах Запада и Глобального Юга.