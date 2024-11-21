Песков пока не назвал точной даты прямой линии и пресс-конференции Путина
Песков: прямую линию с пресс-конференцией Путина планируют в декабрьский четверг
Москва, 21 ноября, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция и прямая линия российского президента Владимира Путина уже в процессе подготовки. Она состоится в один из декабрьских четвергов. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — уточнил Песков, добавив, что по традиции это будет в четверг.
В какой конкретно четверг Владимир Путин будет общаться с россиянами, пресс-секретарь президента сообщит позже.
Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Песков в июле заявил, что пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдут ближе к Новому году. Мероприятие проведут, как и в 2023 году, в совмещённом формате.
Предыдущую прямую линию и большую встречу с журналистами президент провёл 14 декабря 2023 года. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. Путин ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов. Обсуждались в том числе ситуация в зоне спецоперации, возможность запрета абортов, события в мире и состояние экономики РФ.
Заявления российского лидера вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировали издания в странах Запада и Глобального Юга.