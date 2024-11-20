Москва, 20 ноября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Больше 40 украинских беспилотников самолётного типа уничтожены за ночь над территорией девяти российских регионов, сообщает 20 ноября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Сергей Аверин/РИА Новости

С помощью БПЛА киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Самому массированному налёту подверглась Новгородская область — там российские военные нейтрализовали 20 беспилотников. Ещё пять дронов сбили над Курской областью, четыре — над Орловской, по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, о налёте беспилотников ранее заявили власти Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Брянской областей.

Накануне в период с 21:00 до 23:55 мск в небе над шестью регионами России были перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника. Из них 32 сбили над Брянской областью, пять — над Смоленской, два — над Московской, по одному — над Курской, Орловской и Ростовской областями.

Кроме того, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали.

Под удар вражеских БПЛА попала территория, прилегающая к заводу ООО «Виола», который занимается производством молочной продукции в Белгородской области.