Вашингтон, 21 ноября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. США не нужно использовать в переговорах единый подход на тему контроля над вооружениями и разоружения с Россией и с Китаем. Об этом в ходе выступления в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная в РФ нежелательной) заявила заместитель помощника госсекретаря Алекс Белл.

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«Думаю, нам нужно отойти от идеи, что будет единое элегантное решение для всех этих проблем, что мы просто сможем охватить всех договором, и всё будет хорошо. Нам надо подходить к этим вопросам по-разному», — признала она.

Принимающий участие в обсуждении вместе с Белл зампомощника министра обороны США по ядерной политике и предотвращению распространения оружия массового уничтожения Ричард Джонсон указал, что придётся учитывать рост сил КНР при подготовке будущих договоров о контроле над вооружениями или иных договоренностей с Россией. Однако это не означает невозможность заниматься двусторонним контролем над вооружениями между США и РФ, заключил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, в июле пресс-служба Пентагона объявила о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В американском минобороны уточнили, что у этих систем будет значительно большая дальность действия, чем у размещённых в Европе сейчас.

После этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил США и Германию в подрыве международной безопасности. По его словам, американские стратеги подводят к тому, что именно Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряжённости с катастрофическими последствиями. В Вашингтоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого, но история показывает, что рано или поздно им придётся договариваться с Россией и убирать обратно «всё это железо» или уничтожать его, добавил дипломат.

Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности администрации Пранай Вадди отмечал, что в Белом доме допускают замену российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) несколькими соглашениями в сфере контроля над вооружениями. Власти США имеют «предпочтительный подход» в этой теме и хотят, чтобы его также предпочитали Россия и Китай, продолжил он.