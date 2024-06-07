Вашингтон, 8 июня, 2024, 01:22 — ИА Регнум. В Белом доме не исключают, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут заменить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Такое мнение высказал специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности администрации Пранай Вадди.

(сс) The White House Белый дом. США

По словам чиновника, власти США имеют «предпочтительный подход» в этой теме и хотят, чтобы этот подход также предпочитали Россия и Китай.

«Для нас это выглядит как начало переговоров с Россией о последующем после нового ДСНВ соглашения или комплексе соглашений, чтобы обеспечить, по крайней мере, сохранение ограничений между США и нашим крупнейшим ядерным противником», — пояснил Вадди в своём выступлении на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

Новым ДСНВ в США называют заключенный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его называют ДСНВ и СНВ-3.

Помощник президента подчеркнул, что Россия сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения и также делает Белый дом.

«Мы будем продолжать поддерживать эти ограничения до истечения срока действия договора в надежде, что мы сможем начать раньше переговоры с Россией о том, что будет дальше», — уточнил Вадди.

Как сообщало ИА Регнум, России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ, заявил 7 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

16 апреля Госдепартамент в своём докладе заявил, что администрация США готова отказаться от принятых ранее по договору контрмер в случае, если Россия вернётся к своим обязательствам в рамках соглашения. В тексте указано, что Штаты продолжают заблаговременно передавать России уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения.