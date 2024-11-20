Москва, 21 ноября, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине длится якобы 1000 лет.

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Шалленберг в своём обращении 20 ноября к присутствующим на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене заявил, что они собрались в «очень печальную дату».

По его заверениям, «вчера прошла ровно тысяча лет с начала полномасштабного вторжения России на Украину».

«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — написала Захарова в Telegram-канале.

При этом реальная продолжительность российской спецоперации на 20 ноября — 1000 дней.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим пытается убедить украинцев в том, что решение бить ракетами ATACMS по территории России было принято действующим президентом США Джо Байденом вместе с избранным Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

Американский журналист Такер Карлсон не раз заявлял, что антироссийская политика Байдена приведёт к краху не только Украину, но и США. Украина потеряла свои земли из-за действий администрации Джо Байдена, добавил Карлсон.