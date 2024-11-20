Москва, 20 ноября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» показал высокую надёжность в ходе отражения атаки американскими баллистическими ракетами ATACMS, заявил 20 ноября главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые использовали ATACMS против России в Брянской области, где «Панцири» и ЗРК С-400 смогли уничтожить пять из шести американских ракет.

«Данный боевой эпизод подчёркивает высокие боевые характеристики «Панциря» и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя», — сказал Коротченко, его слова передаёт «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь» сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена.

Телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников также проинформировал, что украинская армия использовала для удара по Брянской области ракеты ATACMS. Журналисты уточнили, что атака стала первым случаем, когда Украина применила американское оружие большой дальности для поражения целей в глубине России.