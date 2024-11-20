Братислава, 20 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джо Байдена снять запрет на удары ВСУ американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России является безответственным, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Jakub Gavlak / EPA / ТАСС

«Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, грозит ли эскалация после такого решения.

Фицо уточнил, что Словакия напрямую заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта, во-первых, из-за наличия общих границ, а во-вторых, из-за наличия множества совместных проектов и инициатив. Однако, по его словам, такие действия американского руководства лишь показывают, что Запад не хочет мира на Украине.

«Вы правда думаете, что несколько каких-то ракет дальнего радиуса, которые приведут к остановке любых попыток вести переговоры о мире, изменят военное соотношение?» — добавил он.

Политик также напомнил, что санкции Запада не оказали должного влияния на Россию, ведь её экономика продолжила расти, а поддержка президента Владимира Путина лишь увеличивается. Помимо этого Фицо заявил, что действия западных держав в конечном итоге навредят самой Украине, ведь «Запад решил воевать там до последнего украинского солдата».

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.