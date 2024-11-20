Дамаск, 20 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире, сообщило 20 ноября сирийское информагентство SANA.

Ali Hamad / Keystone Press Agency / Global Look Press

По этим данным, обстрелам подверглись жилые строения и промышленная зона города.

Информация о последствиях уточняется, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 ноября военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. В результате атаки пострадали несколько сирийских военных. По данным телеканала Al Hadath, удар наносился по промзоне Эс-Сафира. Журналисты отметили, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.

14 ноября SANA сообщало, что армия Израиля нанесла удар по району сирийского города Эль-Кусейр в провинции Хомс около границы с Ливаном. Позднее в тот же день сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по одному из мостов на юго-западе Сирии в районе Эль-Кусейр.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Израиль прекратить вооружённые провокации в отношении Сирии и отказаться от акций, чреватых неконтролируемой дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в ноябре Минобороны России сделало представление Израилю после удара, нанесённого рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. Ведомство отметило недопустимость подобных действий, несущих потенциальную угрозу военнослужащим РФ.