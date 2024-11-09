Алеппо, Сирия, 9 ноября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удары по объектам к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. Об этом сообщило 9 ноября сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление представителя ВС Сирии.

Iaf.org.il ВВС Израиля

«Израильский противник совершил воздушную агрессию в 00:45 (01:45 мск. — Прим. ред.), нанеся удары по ряду объектов в сельской местности Алеппо и Идлиба», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате атаки пострадали несколько сирийских военных.

По данным телеканала Al Hadath, удар был нанесён по промзоне Эс-Сафира в предместьях Алеппо. Отмечается, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.

Днём ранее стало известно, что ВВС Израиля совершили 33 налёта на ливанский город Баальбек и провинцию Бекаа в Ливане, в результате атаки погибли как минимум 45 человек, пострадали 59 человек.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 ноября военно-воздушные силы Израиля атаковали северные приграничные с Сирией населённые пункты в Ливане. В результате атаки уничтожен мост, связывающий район Хермель провинции Баальбек-Хермель и регион Аккар.