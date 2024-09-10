Москва, 10 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооружённые провокации в отношении Сирии, подобные воздушным ударам 8 сентября. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 10 сентября.

МИД РФ

Она отметила, что в результате ударов израильских ВВС по сирийской провинции Хама погибли, по официальным данным, 18 человек, ещё 37 получили ранения. В ходе налёта был причинён значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре. Россия решительно осуждает силовые действия Израиля.

«Вновь настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооружённые провокации в отношении Сирии и отказаться от подобных безответственных акций, чреватых неконтролируемой дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября израильские военные атаковали не менее десяти объектов в нескольких сирийских провинциях. По информации телеканала Al Hadath, одной из целей стал Институт научных исследований в провинции Хама, где, по мнению Израиля, производилось оружие для иранских группировок. В результате ударов были погибшие и пострадавшие.