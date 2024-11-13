Москва, 13 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Минобороны России сделало представление Израилю после удара, нанесённого рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. Об этом 13 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Марина Лысцева/ТАСС Российская авиабаза Хмеймим в Сирии

«Израиль действительно нанёс один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля», — процитировало дипломата «РИА Новости».

Он уточнил, что, по имеющейся информации, удар пришёлся на некое складское помещение.

Российское оборонное ведомство отметило недопустимость подобных действий, несущих потенциальную угрозу военнослужащим РФ. Лаврентьев выразил надежду, что инцидент больше не повторится.

Как передавало ИА Регнум, с 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, попутно продолжая бомбардировки Сирии. 10 ноября по меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кварталу Сейида Зейнаб на юге Дамаска. При этом атаковано было жилое здание.

В ночь с 8 на 9 ноября военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали объекты к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. В результате атаки пострадали несколько сирийских военных. По данным телеканала Al Hadath, удар наносился по промзоне Эс-Сафира. Журналисты отметили, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Израиль прекратить вооружённые провокации в отношении Сирии и отказаться от акций, чреватых неконтролируемой дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

Заявлению спикера МИД предшествовала атака ЦАХАЛ на не менее десяти объектов в нескольких сирийских провинциях. По информации телеканала Al Hadath, одной из целей стал Институт научных исследований в провинции Хама, где, по мнению Израиля, производилось оружие для иранских группировок. В результате ударов были погибшие и пострадавшие.